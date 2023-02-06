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キユーピー 4月からマヨ、タルタルなど295品を値上げ

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「プロユースマヨネーズ210」（1kg）と「タルタルソース155ｇ」（キユーピー）
「プロユースマヨネーズ210」（1kg）と「タルタルソース155ｇ」（キユーピー）

キユーピーは4月1日出荷分から、業務用と家庭用商品295品を値上げする。業務用はマヨネーズ類、タマゴ加工品で259品。家庭用はマヨネーズ類（22品）、タルタルソース（5品）、パン用スプレッド（6品）、…

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