明治 ヨーグルト・チーズなど 4月以降201品値上げ

明治は4月1日出荷・受注分からヨーグルトや家庭用バター・チーズなど、5月1日出荷分から乳幼児用粉ミルクなど、計201品の価格改定を実施する。 飼料価格の高騰など生乳生産経費の上昇を受け、23年4月から…