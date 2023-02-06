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明治 ヨーグルト・チーズなど 4月以降201品値上げ

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「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン 430g」
「明治ブルガリアヨーグルトLB81プレーン 430g」

明治は4月1日出荷・受注分からヨーグルトや家庭用バター・チーズなど、5月1日出荷分から乳幼児用粉ミルクなど、計201品の価格改定を実施する。 飼料価格の高騰など生乳生産経費の上昇を受け、23年4月から…

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