蒸し大豆が筋機能に効果 フジッコ、徳島大が研究成果

フジッコは徳島大学大学院と共同で蒸し大豆の摂取効果を研究。筋量や筋力の向上に効果があるとの成果を発表した。 研究では運動不足気味のタクシードライバー25人を対象に、大豆の摂取が筋機能に及ぼす影響を検証…