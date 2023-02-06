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蒸し大豆が筋機能に効果 フジッコ、徳島大が研究成果

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蒸し大豆が筋機能に効果 フジッコ、徳島大が研究成果

フジッコは徳島大学大学院と共同で蒸し大豆の摂取効果を研究。筋量や筋力の向上に効果があるとの成果を発表した。 研究では運動不足気味のタクシードライバー25人を対象に、大豆の摂取が筋機能に及ぼす影響を検証…

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