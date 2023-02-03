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製粉パスタパスタ供給量 昨年は4.5...

パスタ供給量 昨年は4.5％増 国産堅調、輸入量も回復

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パスタ供給量 昨年は4.5％増 国産堅調、輸入量も回復

2022年の国内パスタ供給量は29万1千749t（前年比4.5％増）になったことが、日本パスタ協会の調査で分かった。 国内生産量は14万t（0.7％増）で、内訳はロング11万6千731t（2.7％増）…

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