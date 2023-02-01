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ホテイフーズ「久能山献上罐詰セット」 家康公ゆかりの静岡名産品を使用 やきとり三ヶ日みかん味＆からあげ本山茶味

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徳川家康公がまつられる久能山東照宮に奉納された缶詰セット（「久能山東照宮献上罐詰セット」ホテイフーズコーポレーション）
徳川家康公がまつられる久能山東照宮に奉納された缶詰セット（「久能山東照宮献上罐詰セット」ホテイフーズコーポレーション）

ホテイフーズコーポレーション（本社：静岡県清水区、山本達也社長）は、徳川家康公がまつられる久能山東照宮に献上した「久能山東照宮献上罐詰セット」（2缶入り）をスーパー・駅売店・サービスエリア・道の駅・自…

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