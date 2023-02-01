ホテイフーズ「久能山献上罐詰セット」 家康公ゆかりの静岡名産品を使用 やきとり三ヶ日みかん味＆からあげ本山茶味

ホテイフーズコーポレーション（本社：静岡県清水区、山本達也社長）は、徳川家康公がまつられる久能山東照宮に献上した「久能山東照宮献上罐詰セット」（2缶入り）をスーパー・駅売店・サービスエリア・道の駅・自…