渾身の最終章を公開　宮島醤油、好評のショートムービー

宮島醤油はこのほど、ユーチューブにてショートムービー第3弾「美味しいは、変わらない記憶だ。」を公開した。21年1月配信コンテンツの「美味しいは幸せの調味料だ」、22年1月配信コンテンツの「美味しいは、…

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