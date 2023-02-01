渾身の最終章を公開　宮島醤油、好評のショートムービー

宮島醤油はこのほど、ユーチューブにてショートムービー第3弾「美味しいは、変わらない記憶だ。」を公開した。21年1月配信コンテンツの「美味しいは幸せの調味料だ」、22年1月配信コンテンツの「美味しいは、…