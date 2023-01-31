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ファミリーマート「肉弁当 四天王」好スタート　増量企画実施して前週・同曜日との比較で売上個数が約160％伸長

ＣＶＳfreeonline
「肉弁当 四天王」のイメージ
「肉弁当 四天王」のイメージ

　ファミリーマートは、1月24日からご飯を20％増量して沖縄県を除く全国の店舗で販売している人気チルド弁当シリーズ「肉弁当 四天王」が好スタートを切った。 　24日（火）と25日（水）の2日間売上個数…

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