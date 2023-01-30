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カゴメ　名古屋市「食育大賞」で特別賞　「ベジチェック」促進に高評価

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「ベジチェック」(カゴメ)
「ベジチェック」(カゴメ)

カゴメの名古屋支店は、名古屋市が主催する「食育イノベーション大賞」の企業・学校部門において特別賞を受賞した。このコンテストは、食育を実践しやすい環境づくりに取り組んでいる企業や団体を名古屋市が表彰する…

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