「魅せるチカラ」名古屋で展示会　伊藤忠食品東海営業本部

伊藤忠食品東海営業本部（佐藤太一本部長）は1月18・19日、ポートメッセなごやで「FOOD WAVE2023 NAGOYA」を開催した。今年は「魅せるチカラ～共に創り・共に喜ぶ～」がメーンテーマ。出展…