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〈訃報〉コゲツ産業 本村道生社長 89歳 九州食品界で存在感

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〈訃報〉コゲツ産業 本村道生社長 89歳 九州食品界で存在感

コゲツ産業代表取締役社長の本村道生氏が、膿胸による呼吸不全のため22日に死去していたことが分かった。89歳。通夜・葬儀は近親者のみで営まれた。なお、お別れの会の開催については現在検討中となっている。 …

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