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加工食品乾麺・乾物「コンセプト乾物」を新提案...

「コンセプト乾物」を新提案　多様な食シーンで活躍　ブルーチップ

乾麺・乾物freeonline
宮本洋一社長
宮本洋一社長

ポイントカード関連事業やスーパーマーケットサポート事業などを展開するブルーチップ（東京都中央区・宮本洋一代表取締役社長）は、「時短」「食品ロス削減」「健康」をテーマにした初のオリジナル食品である乾燥野…

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