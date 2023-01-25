カゴメ　町田の小学校で「ベジチェック」活用の食育授業

カゴメは、東京都・町田市教育委員会と野菜摂取量推定機「ベジチェック」を活用した食育授業を共同開発し、1～2月にかけて市内小学校4校で授業を開始。4月以降は町田市が中心となり市内の公立小学校で実施する予…