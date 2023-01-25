日本気象協会 biz tenki
その他各種イベント・展示会・講演会新商品開発でビジネス学ぶ ...

新商品開発でビジネス学ぶ イオンとメーカー、高校生が連携

各種イベント・展示会・講演会freeonline
新商品をPRする高校生ら（地域協働ビジネススキルアップ事業／愛知県）
新商品をPRする高校生ら（地域協働ビジネススキルアップ事業／愛知県）

愛知県では、県内で商業を学ぶ学生を対象に「地域協働ビジネススキルアップ事業」を3年前から5年計画で実施している。この一環で名古屋市のイチビキと敷島製パンと高校生が連携し「献立いろいろ梅みそ」「サンドロ…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集