新商品開発でビジネス学ぶ イオンとメーカー、高校生が連携

愛知県では、県内で商業を学ぶ学生を対象に「地域協働ビジネススキルアップ事業」を3年前から5年計画で実施している。この一環で名古屋市のイチビキと敷島製パンと高校生が連携し「献立いろいろ梅みそ」「サンドロ…