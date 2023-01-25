デルソーレ 新社長に大河原常務

デルソーレは24日、大河原泰常務取締役戦略企画管掌が代表取締役社長に昇任するトップ人事を発表した。大河原愛子代表取締役会長、和田隆介代表取締役社長は任期満了に伴い退任する。6月28日開催の定時株主総会…