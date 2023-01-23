外食の早期回復に期待 JFが3年ぶり賀詞交歓会

日本フードサービス協会（以下JF）は17日、ANAインターコンチネンタルホテル東京で3年ぶりとなる「ジェフ賀詞交歓会」を開催した。JF加盟の外食企業トップやメーカー関係者が多数出席。来賓では野村哲郎農…