日本気象協会 biz tenki
流通・飲食外食外食の早期回復に期待 JF...

外食の早期回復に期待 JFが3年ぶり賀詞交歓会

外食freeonline
近藤正樹会長（日本フードサービス協会）
近藤正樹会長（日本フードサービス協会）

日本フードサービス協会（以下JF）は17日、ANAインターコンチネンタルホテル東京で3年ぶりとなる「ジェフ賀詞交歓会」を開催した。JF加盟の外食企業トップやメーカー関係者が多数出席。来賓では野村哲郎農…

新規会員登録（無料）はこちら

関連記事

インタビュー特集