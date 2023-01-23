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業務用業務用卸の地位向上へ 今春...

業務用卸の地位向上へ 今春にも首都圏2組合が合流　

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あいさつする白石俊彦理事長（神奈川県料理材料卸商協同組合／首都圏業務用食品卸協同組合）
あいさつする白石俊彦理事長（神奈川県料理材料卸商協同組合／首都圏業務用食品卸協同組合）

神奈川県料理材料卸商協同組合、首都圏業務用食品卸協同組合の2団体合同による新年賀詞交歓会が11日、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで開かれた。組合加盟の卸店をはじめメーカー・商社の幹部らが…

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