業務用卸の地位向上へ 今春にも首都圏2組合が合流　

神奈川県料理材料卸商協同組合、首都圏業務用食品卸協同組合の2団体合同による新年賀詞交歓会が11日、ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテルで開かれた。組合加盟の卸店をはじめメーカー・商社の幹部らが…