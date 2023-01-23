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大森屋 海苔、ふりかけなど若年層狙い新シリーズ ギフト、市販用に次々と

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ギフトの新ブランド「HANAYAGI」（大森屋）
ギフトの新ブランド「HANAYAGI」（大森屋）

大森屋は若年層をターゲットにした新商品を相次いで投入。海苔やふりかけの購買層拡大を図る。 12月にはギフトの新ブランド「HANAYAGI」を、通販向けに先行発売した。柚子、雪、翠、藍といったネーミング…

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