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飲料系酒類アサヒビール 工場見学に最...

アサヒビール 工場見学に最新技術導入 ツアー料金を有料に

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発酵体験室 仮想現実ＶＲコーナー（アサヒビール ミュージアム）
発酵体験室 仮想現実ＶＲコーナー（アサヒビール ミュージアム）

アサヒビールは、吹田工場、茨城工場の一般見学施設を14日にリニューアルオープン。それぞれ見学コースの一部を刷新して付加価値の高い体験を提供する。これに伴い、ツアー参加費を有料化、20歳以上1千円、小学…

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