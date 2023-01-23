アサヒビール 工場見学に最新技術導入 ツアー料金を有料に

アサヒビールは、吹田工場、茨城工場の一般見学施設を14日にリニューアルオープン。それぞれ見学コースの一部を刷新して付加価値の高い体験を提供する。これに伴い、ツアー参加費を有料化、20歳以上1千円、小学…