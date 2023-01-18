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日本初の「有機皮むきいりごま」 日本アクセス×マコト 春季フードコンベンションで初披露

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「有機皮むきいりごま」（日本アクセス／マコト）
「有機皮むきいりごま」（日本アクセス／マコト）

日本アクセスは、ごま加工メーカーのマコト（東京都千代田区、加藤三千男社長）と共同で、日本初となる有機の皮むきいりごまを開発した。18日から、さいたまスーパーアリーナで開かれる展示商談会「春季フードコン…

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