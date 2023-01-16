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鼻の不快感軽減　新たな機能性表示食品　ヤクルト本社

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「ヤクルトのおいしいはっ酵果実」(ヤクルト本社)
「ヤクルトのおいしいはっ酵果実」(ヤクルト本社)

ヤクルト本社が新たな機能性表示食品を発売する。2月13日にヤクルトレディによる訪販チャネルで発売する「ヤクルトのおいしいはっ酵果実」（125㎖、税別150円）がそれだ。 温州みかん果汁を同社独自の「乳…

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