鼻の不快感軽減　新たな機能性表示食品　ヤクルト本社

ヤクルト本社が新たな機能性表示食品を発売する。2月13日にヤクルトレディによる訪販チャネルで発売する「ヤクルトのおいしいはっ酵果実」（125㎖、税別150円）がそれだ。 温州みかん果汁を同社独自の「乳…