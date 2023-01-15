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小売ＣＶＳファミマの恵方巻　カップみ...

ファミマの恵方巻　カップみそ汁1品無料などの特典で予約を推奨　品揃えも強化　「肉山」監修商品は末広がりの888円で販売

ＣＶＳfreeonline
「『肉山』監修 2929恵方巻」
「『肉山』監修 2929恵方巻」

　活発化する恵方巻商戦へファミリーマートは特典付きの予約の推奨と品揃え強化で臨む。 　売上目標について、13日発表したファミリーマートの富樫信人執行役員商品本部長補佐（兼）デリカ食品部長は「今年は人流…

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