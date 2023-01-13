桃屋 中国・四川に新工場 3月から「味付榨菜」生産

桃屋は「味付榨菜」の生産体制を強化する。新たな生産拠点として中国の四川省に設立した「桃屋（四川）食品」を3月から本格稼働する予定。「収穫」「風干し」「塩漬け」「甕（かめ）詰め」から「壜（びん）詰め」「…