一日の計は朝にあり、一年の計は元旦にありという。個人的には毎年初日の出の時間帯から氏神様などを詣でる。十数年続けている。 ▼関西食品界は1月5日の「大阪食品業界新春名刺交換会」から本格的に23年の活動…