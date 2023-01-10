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日本SC協会が国に要望 環境、DX、人手不足など対策訴え

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日本SC協会が国に要望 環境、DX、人手不足など対策訴え

日本ショッピングセンター協会は、「令和5年度税制等改正要望」として、地域の社会インフラであるSCに求められる社会課題などへの取り組み支援や、経済活動の再開に伴う人手不足対策への支援を中心とする11項目…

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