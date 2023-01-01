食の価値観を啓蒙する年へ オール食品産業で一致団結

コロナ禍3年の負の因子払拭 まずは適正価格の実現から 2023年の食品業界が幕を開けた。コロナ禍が始まった2020年以降、パンデミック、ウクライナ戦争と大きな社会変化が続いた。その中で改めて浮き彫りに…