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食の価値観を啓蒙する年へ オール食品産業で一致団結

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食の価値観を啓蒙する年へ オール食品産業で一致団結

コロナ禍3年の負の因子払拭　まずは適正価格の実現から 2023年の食品業界が幕を開けた。コロナ禍が始まった2020年以降、パンデミック、ウクライナ戦争と大きな社会変化が続いた。その中で改めて浮き彫りに…

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