飲料嗜好飲料「日東紅茶」夏の長期化へ冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」拡充
カナエ モノマテリアルパッケージ

「日東紅茶」夏の長期化へ冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」拡充

嗜好飲料
「至福のシャインマスカット」
「至福のシャインマスカット」

　三井農林は、冷水で溶かすだけで楽しめるインスタント飲料「至福シリーズ」を拡充して夏の長期化に伴い高まるアイスドリンク需要に対応していく。

　2月17日の新商品発表会で企画本部商品企画・マーケティング部商品企画第一室の深田治稔室長は「『至福シリーズ』は、果実そのもののような香味やおいしさを気軽に味わえるものとして展開し、ホットだけではなくアイスでも飲用できるのが特徴。夏が長期化していく中で、アイス飲用できる嗜好品の需要はさらに高まると考えている」と語る。

　昨年春夏の展開で得られた手応えからもアイス飲用需要の獲得に期待を寄せる。

　インテージSRI＋によると、「至福のとろける白桃＆黄金桃」と「至福のシャインマスカット」の昨年春夏（4－9月）の販売店実績は、嗜好品棚・インスタントカテゴリで競合品のミルク系主力商品と同等以上を記録したという。

　今回、ユーザーから寄せられたポジティブ評価の中の「果物らしい味」に開拓余地を見込み、「至福のシャインマスカット」を一新して2月23日に発売開始した。

　「マスカットは皮ごと食べるのが特徴の果物であることから、皮の青い香りやフレッシュさをさらに強化した」という。

　パッケージも爽やかさのイメージを強調すべく、清涼感のある青緑色の背景色とマスカットの葉をあしらっている。

「至福のとろけるマンゴー」
「至福のとろけるマンゴー」

　2月23日に発売開始した新商品「至福のとろけるマンゴー」は、マンゴーフレーバー飲料市場が2023年から上昇基調にあることなどを受けて開発された。

　「マンゴーのおいしさを手軽に味わっていただける商品」と胸を張る。

　「至福シリーズ」の需要喚起策の1つとして以下のアレンジレシピを提案していく。

　――マンゴー烏龍茶：「至福のとろけるマンゴー」1本と烏龍茶180ml
　――ピーチジャスミンティー：「至福のとろける白桃＆黄金桃」1本とジャスミン茶150ml
　――マスカットグリーンティー：「至福のシャインマスカット」1本と緑茶150ml

関連記事

インタビュー特集

Mizkan フルーティス刷新（後編） 「新・果実体験」を提供　リフレッシュしたい時に

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。家庭用では業務用で人気の「シャインマスカット」「あまおう」「白桃」を、家庭用・業務用の双方で「ざくろ」を新発売した。

Mizkanフルーティス刷新（前編） 果実のおいしさが主役の新製法 マーケティング本部 田中菜々美氏に聞く

飲料
Mizkan（以下ミツカン）は今春、食酢飲料「フルーティス」ブランドをリニューアルした。

学生が育てるアーモンドの木 明日の社会へ価値循環 デルタインターナショナル×キャンポスブラザーズ

ナッツ・ドライフルーツ
アーモンドの世界的産地である米カリフォルニア州でも、トップクラスの供給量を誇るキャンポスブラザーズ社。日本の販売総代理店を務めるデルタインターナショナルでは、学生の手でアーモンドの木を育てて商品化することを目指す玉川大学の...

原点は休憩中に見上げたキウイ 全国で食材発掘、生産者と企業つなぐ サッポロビールの地域創生事業

トップニュース
　明治9年（1876年）、北海道で新たな産業を興すべく設立された「開拓使麦酒醸造所」をルーツとするサッポロビール。創業150周年を迎える今も、その“開拓”の精神は息づく。ビール会社としての枠にとらわれない発想力を武器に、事業領域拡張の最前線で奮闘する人物に迫った。一次産業を担う各地の生産者と企業のバイヤーをつなぎ、農林水産物の需要創出をサポートするサッポロビールの地域創生事業。その原点は、外食企業のコンサルティングを手がける部署で九州の拠点に配属されていた、一人の担当者のひらめきだった。

カキ養殖の展望を聞く〈前編〉 “殻付き”市場拡大 環境変化と効率化に対応 シーパジャパン・吉本剛宏社長

水産
瀬戸内海で養殖カキが甚大な被害を受け、生鮮市場だけでなく加工メーカーや流通にも影響が及んでいる。こうした中、従来の養殖方法とは異なるシングルシード養殖法が注目されている。