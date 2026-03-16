飲料嗜好飲料伊藤園 マイボトル用粉末茶を強化 スティック新シリーズ「BOTTLE de STICKS」
カナエ モノマテリアルパッケージ

伊藤園 マイボトル用粉末茶を強化 スティック新シリーズ「BOTTLE de STICKS」

嗜好飲料
「お～いお茶 抹茶入り緑茶」
「お～いお茶 抹茶入り緑茶」

　伊藤園は3月16日にマイボトル用粉末茶のスティックタイプ「さらさらとけるBOTTLE de STICKS」シリーズを発売する。

　ラインアップは「お～いお茶 抹茶入り緑茶」「同LEMON GREEN」「健康ミネラルむぎ茶」「かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」の4品。各12.5g（2.5g×5本）。希望小売価格税別350円、1本売同70円。

「さらさらとけるBOTTLE de STICKS」シリーズ。左から「お～いお茶 抹茶入り緑茶」「同LEMON GREEN」「健康ミネラルむぎ茶」「かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」
「さらさらとけるBOTTLE de STICKS」シリーズ。左から「お～いお茶 抹茶入り緑茶」「同LEMON GREEN」「健康ミネラルむぎ茶」「かりっと大豆イソフラボン 黒豆茶」

　伊藤園が3万人以上を対象に調査した結果、マイボトルや水筒保有者の約7割がインスタント製品を週1回以上使用していることが明らかになった。インスタント製品の品質向上や、簡便性ニーズの高まりなどによってインスタント市場は拡大傾向にある。高級マイボトルの需要も伸長し、ファッションやライフスタイルとしても取り入れられている。

　そこで、スティック1本でマイボトル用のお茶を手軽に作れる新シリーズを開発。より気軽に試せるように、1本単位でも販売する。

「香るCold Brew Tea」シリーズの新フレーバー2種「グリーンティー×マスカット」(左）、「ほうじ茶×マンゴー」
「香るCold Brew Tea」シリーズの新フレーバー2種「グリーンティー×マスカット」(左）、「ほうじ茶×マンゴー」

水出しティーバッグからも新フレーバー

　また同日、水出しティーバッグ「香るCold Brew Tea」シリーズの新フレーバー2種「グリーンティー×マスカット」「ほうじ茶×マンゴー」も発売する。同じくマイボトルでの飲用を想定し、香りに特長のあるお茶を求めるユーザーに応える。

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