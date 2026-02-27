全米No.1「ジョンソンヴィル」に初のウインナー 高価格帯を開拓へ日米首位がタッグ プリマハム

ウインナー市場の深耕へ、日米のトップメーカーが手を組んだ。

全米No.1ソーセージブランド「ジョンソンヴィル」を日本向けに展開するプリマハムでは、既存のフランクフルトタイプに加えて、日本の食卓でなじみ深いあらびきウインナーを発売する。

同社の千葉尚登社長は米ジョンソンヴィル（JV）社のボブ・フィッツジェラルド社長とともに、2月24日の新商品発表会に登壇。

「（ソーセージの中で）日本でいちばん売れているウインナーを作ろうとボブと話して決めた。開発テーマは『いつもの食事をちょっと贅沢に』。日本では朝食やお弁当に使われることが多いウインナーを、特別な食事として楽しみたいというニーズに応えた」。千葉社長が説明する。

ハム・ソーセージ国内首位のプリマハムが熟知する日本市場での浸透を目指し、全米トップのJV社とともに食感やスパイスの配合、香りを追求。ブランド初となるウインナーの自信作が完成した。

「とてもわくわくする素晴らしい日だ。プリマハムの技術とわれわれの伝統を掛け合わせて作れたことはとてもよかった。みなさんに感謝したい」とボブ社長は笑顔をみせた。

この日は、特別大使に任命された3時のヒロインの3人も登場。試食した3人は、そのおいしさを口々に絶賛。千葉社長に「通常のウインナーよりもちょっと太いので、肉々しい食感が楽しめる。ほんのりとメープルの甘い香りがすると思う」と言われると「メープル!?」と驚きの表情をみせていた。

「ジョンソンヴィル ウインナー」は3月1日発売。内容量270g、店頭売価は598円前後を想定。高価格帯ウインナーの市場開拓に挑戦する。