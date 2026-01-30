5.7 C
2026 / 01 / 30 金曜日
農水畜産業水産カキ業界の展望を聞く〈後編〉 シーパジャパン 吉本剛宏社長 “シングルシード”定着 新規事業も積極展開

カキ業界の展望を聞く〈後編〉 シーパジャパン 吉本剛宏社長 “シングルシード”定着 新規事業も積極展開

水産
養殖の根源である微細藻類を培養する装置
養殖の根源である微細藻類を培養する装置

――シングルシード養殖の展望を。

吉本　高い品質の殻つきカキを効率的に生産する方法として、シングルシード養殖は広がっている。全国牡蠣協議会が主催する「牡蠣-1（カキワン）グランプリ」ではそれに取り組んでいる生産者が上位を占め、カキ愛好家だけでなく、一般消費者にも「シングルシード」という用語が認識されるようになってきた。

　当社のシングルシード養殖の根幹技術であるバスケットの販売は毎年大きく伸びている。先述の通り、人工種苗の必要性は今後ますます強まり、同時に適した養殖方法としてシングルシード法は一般化すると見込まれる。

――前期（25年6月期）の業績は売上高が約2倍に伸長しました。その要因は。

吉本　一つはシングルシード養殖が本格的に普及してきたこと。生産者の認知が広がり、生産量も増えた。もう一つが微細藻類バイオ装置の導入実績が増えたこと。既存事業と新規事業の両方が大きく伸長した。今期も1.5倍の売上高を計画している。

――新規事業である微細藻類培養装置とはどういうものですか。

吉本　微細藻類とは養殖の食物連鎖の根源であり、幼生、稚貝、稚エビ、稚ウニなどへの直接の餌になるものだ。しかし、従来の培養方法は労働集約的で、しかも不安定だ。オープンな水槽で培養するため細菌などが混入し崩壊することもあり、労働力をかけても失敗するリスクが高い。

　当社が販売するカナダ製の装置は培養を自動化、安定化させる。5tの水槽15基分の生産が1台の装置でまかなえるため、労働力も床面積も圧倒的に抑えられる。ランニングコストも家庭使用の電気代程度で済む。

　種苗生産者にとって微細藻類の培養にかかるコストは全体の4割を占める。微細藻類の生産量に比例し種苗の生産量も決まるため、課題を解消することで種苗生産のキャパシティを底上げできる。

　サプリメントやコスメの原料としても利用されており、用途は広い。将来に向け航空機の燃料としての使用を目的に、大手製造業も関心を示している。

――そのほか新たな事業は。

吉本　フランスの企業、EMYG Aqua社が製造する浄化装置の総代理店権を取得した。ファインバブルを中心とした技術により、カキの大腸菌などを除去し安全性を高めるもので、テイラー（米国）、ジェラルドー（フランス）など世界の主要な生産者が使用している。

　日本のカキ浄化の多くは、かけ流しやUVによるシンプルなものであり、高い安全基準を設定する海外への輸出が増える今、より安全を訴求できる方法への需要があると考える。

　さらに、欧米では浸透している「貯蔵」という機能も備える。水質と水温を管理しながら、浄化した後のカキの良い状態を維持し、生産者が出荷するタイミングを選ぶことができる。台風や赤潮といった自然災害にも対応し、販売先の要望に合わせた出荷調整が可能になる。

　今後も海外で実績があり品質と効率を向上させるシステムを日本に導入し、養殖業界の進化に貢献したい。

（おわり）

