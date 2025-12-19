“コーヒー屋”が挑む水素社会実現への道

・セブン‐イレブン、水素焙煎コーヒー全国発売

・「水素世界の実現を加速」小池百合子都知事も意欲

