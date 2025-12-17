ミスタープロ野球・長嶋茂雄特集

食品業界からも哀悼

・「プロ野球チップス」　カードNo.1は長嶋さん　特別な存在　復刻のたびに多くの反響　カルビーマーケティング本部　田中和博氏
・引退の年に見たホームラン　大歓声に包まれ嬉しかった　天乃屋　大砂信行社長
・「メークドラマ」に感銘　一言でみんなを納得させる力　キーコーヒー　柴田裕社長
・地元千葉のスターに憧れ　“率先垂範”を学ぶ　明星食品　鈴木康明常務

