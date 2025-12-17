ミスタープロ野球・長嶋茂雄特集

食品業界からも哀悼
・「プロ野球チップス」 カードNo.1は長嶋さん 特別な存在 復刻のたびに多くの反響 カルビーマーケティング本部 田中和博氏
・引退の年に見たホームラン 大歓声に包まれ嬉しかった 天乃屋 大砂信行社長
・「メークドラマ」に感銘 一言でみんなを納得させる力 キーコーヒー 柴田裕社長
・地元千葉のスターに憧れ “率先垂範”を学ぶ 明星食品 鈴木康明常務
