外食 客単価増が売上底上げ 客足回復のため値下げ対応も

・物語コーポレーション・店舗拡大で売上増 新規101出店で全810店舗に

・壱番屋 コメ高騰も価格改定で対応 テイクアウト・配達代行が拡大

〈メーカー各社の業務用事業〉

・カゴメ ベーカリー業態の開拓推進 時短・汎用性・彩りなど武器に

・ミツカン 定番・人気商品に新フレーバー「麺＆鍋大陸」や「フルーティス」

・テーブルマーク「石窯焼成パン」シリーズに注力 リニューアルで香りと食感より深く

・アサダ 前9月期売上はプラス着地 顧客ニーズに細やかに対応

・エーシーアイHD 乾燥食品の充填・包装で強み 全国メーカーの中部製造拠点に

・美ノ久 創業150周年の老舗からしメーカー 本格「抹茶チョコレートソース」を年内発売予定

・大忠食品 安定供給で増収確保 業務用「炊き込みわかめ」など注力

・天狗缶詰「おでん缶」に「カレー味」「ピリ辛味」登場 着ぐるみで食育推進を加速

・ヤマモリ 付加価値醤油の提案強化 タイフードはハラル認証追い風に

・味食研 粉末部門の増強さらに PB受託好調、前期も2ケタ増

・ヤマミ醸造 業務用NBの新規開発推進 第1弾は「ラビゴットソース」

