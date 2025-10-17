日本ハムの冬ギフト 「美ノ国」に最上級品「翠麗」 初のお試しセットも　

日本ハムは今冬ギフト商戦に向け、北海道産豚肉原料使用の高付加価値ギフト「北海道プレミアム美ノ国」の「価値を最大限に高める」（山岸昌隆マーケティング統括部ギフト企画室長）として、さらに上質の位置付けで「北海道プレミアム美ノ国 翠麗（すいれい）」を新ブランドとして投入する。

また、ギフト市場初の取り組みとなる美ノ国の「お試しセット」を歳暮の本格商戦の前に期間・数量限定で発売し、「ユーザーとのタッチポイントを増やす」ことで新規ユーザーを開拓する。

美ノ国ブランドなどのハムギフト商品の魅力は、普段の売場には売っていない品質のより高いギフト専用ハムの特別感にある。ただ、贈答者は「贈るが自分では食べたことがない」という声もあり、ギフト市場で初の「お試しセット」を「北海道プレミアム美ノ国」ブランドから発売する。

同セット内容は、美ノ国の肩ロース生ハム30g、熟成ロースハム45g、あらびきソーセージ73gの3点セットで、いずれも美ノ国品質でありながら価格はトライアルを促すため税込734円に抑えた。販売期間は10月上旬から中旬を予定し、その後の冬ギフトの本格商戦につなげる。

また、「北海道プレミアム美ノ国」は、北海道産豚肉原料と、JAS規格のうち、高付加価値やこだわりある規格に付与される「特色JAS」規格を有した「熟成」の製法にこだわり、高付加価値ギフト商品として26年に発売20周年を迎える。

その記念先行販売として、翠麗ブランドを立ち上げ、今冬はまず第一弾「布巻き熟成ホワイトロースハム」を発売する。

主な特徴は3点。北海道産のチルド原料肉を使用していること。時間をかけた熟成。ひとつひとつ手作業による布巻きで加熱時の水分蒸発を防ぎ、しっとりした食感に仕上げている。要冷蔵の500gブロックハムで価格は税別1万円。