業務用まぜそばつゆ ゆでた麺にかけるだけ Mizkan

Mizkanは業務用新商品「まぜそばつゆ麻辣担々麺」「まぜそばつゆ地鶏ゆず塩」の2品を8月27日から発売した。

「麺＆鍋大陸」には「牛すき鍋スープの素」、「業務用フルーティス」には「りんご酢マスクメロン（6倍濃縮タイプ）」を追加。それぞれ同日から新発売した。

「まぜそばつゆ」2品は、ゆで上がった麺にそのままかけるだけ。好みの具材を乗せれば、まぜそばが手軽に作れる。また、スープを温めておくための寸胴が不要。省スペース化につながる。

「麻辣担々麺」は花椒の香りとしびれる辛さが特徴の汁なし担々麺のつゆ。ねりごまとすりごまを使用し、ラー油、コチュジャン、豆板醤、山椒をブレンドした。1090g、税抜き参考小売価格1380円。

「地鶏ゆず塩」は鶏の旨味とゆずの香りが特徴の塩だれ。鶏がらだしをベースに、焼きあごから抽出した独自の香味油、高知県産ゆず果汁をブレンドした。1060g、同1330円。

「麺＆鍋大陸」の新商品「牛すき鍋スープの素」は2種類の醤油をベースに牛脂、鰹、昆布の旨味をブレンドした濃厚な牛すき鍋の素。牛脂を使った本格的なすき焼のような甘辛くてコクのある味わいをこれ1本で作れる。牛すきうどんのスープや牛すき煮などの煮込み料理にも、すき焼のわりしたとしても使える。1190g、同880円。

「業務用フルーティス」の新商品「りんご酢マスクメロン」はりんご酢をベースに静岡県産マスクメロンの果汁を加えて飲みやすく仕上げたビネガードリンク。静岡県産マスクメロンの果汁を使用しており、芳醇な香りと濃厚な甘み、外観の白みがかった黄緑色が特徴だ。1000㎖、同990円。