24年の缶詰10大ニュース 自然災害、原料高が上位に 缶詰記者会

缶詰記者会（加盟13社）は臨時総会を開き、会員投票による「2024年の缶詰業界十大ニュース」を次の通り選定した。

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①能登半島地震、豪雨など災害激甚化

※缶詰、びん詰、レトルト食品の備蓄需要高まる

②原材料・エネルギー価格等コストアップ止まず値上げ続く

※長期化するウクライナ・パレスチナ情勢の影響大

③23年のレトルト食品生産量37.5万t（1.4％減）3年連続減少

※主力のカレーはレトルト対象外のレンジ対応透明パウチへシフト

④業務用市場活況、インバウンド増加、人流回復が追い風

※一部業態除きコロナ禍前の水準を超える

⑤ツナ類バンコク相場、軟化も依然として高値圏

※カツオ・キハダとも予断許さず円安が収益を直撃

⑥日缶協、物流2024年問題に対応

※業界の自主行動計画策定

⑦73年ぶりの国産捕鯨母船「関鯨丸」竣工

※ナガス鯨も捕獲可能、鯨缶詰の需要拡大に期待

⑧23年のユニバーサルデザインフード（UDF）、生産量6・8万トン

※生産量3年連続減少、金額は微増

⑨桃、桜桃、蜜柑、トマトなど国産農産物は減産傾向

※農家の高齢化、後継者不足、気候変動などで先行き不透明

⑩今年のサンマ漁、前年比7割増（11月末現在）も長期不漁続く

※青物缶生産はイワシの構成比高まる

（次点）スチール缶リサイクル率、23年度は93・5％

※13年連続で90％以上を達成