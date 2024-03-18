三井物産流通グループ 社長に三井食品・柴田氏

4月1日付で発足する「三井物産流通グループ」の役員および組織体制が固まった。新会社の代表取締役社長には三井食品の柴田幸介社長、代表取締役副社長にはベンダーサービスの久保田創一社長が就く。三井物産流通グループは三井食品を存続会社として、ベンダーサービス、リテールシステムサービス、物産ロジスティクスソリューションズの事業会社4社と、完全持株会社の三井物産流通ホールディングスが統合して発足する。従業員数は約2千600人。

三井物産流通グループの4月1日付主要人事および役員は次の通り。

〈主要人事〉

代表取締役社長＝柴田幸介（三井食品社長）▽代表取締役副社長＝久保田創一（ベンダーサービス社長）▽取締役＝阿部太（三井食品取締役専務執行役員）、伊藤誠一（リテールシステムサービス社長）、山梨聡（三井物産流通ホールディングス取締役専務執行役員）、永瀬琢爾（三井物産流通事業本部リテール事業開発部長）、工藤由普（物産ロジスティクスソリューションズ社長）、松岡大志（ベンダーサービス取締役副社長執行役員）▽非常勤取締役＝浅海直治（※三井物産執行役員流通事業本部長）、向山潤（※三井物産流通事業本部流通インフラ事業部長）＊4月1日就任予定▽監査役＝剱弘幸（三井物産流通ホールディングス監査役）、荒木茂（同）