ニチレイロジグループ本社 ４月から社長に嶋本取締役 梅澤社長は会長に

ニチレイロジグループ本社は２月20日、嶋本和訓取締役執行役員が４月１日付で代表取締役社長に就任するトップ人事を発表した。梅澤一彦代表取締役社長は会長に就く。

【略歴】嶋本和訓氏（しまもと・かずのり）＝１９７２年２月５日生まれ（52歳）。96年東京理科大学理学部卒、同年ニチレイ入社、２０２０年ニチレイロジグループ本社営業戦略部長、21年同執行役員経営企画部長兼営業戦略部長、23年同取締役執行役員経営企画部長兼営業戦略部長。大阪府出身。