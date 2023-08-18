製油産業規模 売上金額9千億円超に 油脂販売量は2％減 22年度

日本植物油協会は、22年度の製油産業実態調査の概要を公表した。

会員18社（前年同数）を対象とした令和4年度の売上金額は9千144億円（前年比28.1％）と伸長。従業員一人当たりの売上高は3億100万円（同27.8％増）となった。

油脂は販売数量202万t（2％減）、売上金額6千206億円（27.5％増）。価格影響を受け、販売数量は新型コロナ前の水準には届かなかったが、価格改定効果により売上金額は前21年度（20.4％増）に続き、大きく増加した。

油粕は販売数量350万t（1.3％増）、売上金額2千465億円（36.6％増）。前年に続き、海外相場上昇による国内商談価格上昇により売上金額は増加した。その他製品は472億円（0.8％増）。

なお、従業員数は前年比0.2％増、平均給与は0.1％減でほぼ前年並み。主要設備および能力（日産）は、抽出2万1千25t（前年並み）、圧搾1万2千636t（前年並み）、脱酸7千577t（6.2％減）、脱色8千715t（5.4％減）、脱臭8千129t（2.8％減）、脱ろう2千95t（4.6％減）。

稼働日数は269日（前年比6日減）。前年の新型コロナ反動による10日増から減少した。

