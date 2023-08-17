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小売ＣＶＳローソンストア100「だけ...

ローソンストア100「だけ弁当」第8弾は漬物　レンジで温めなくてもおいしい仕様にするという方向に発想を転換

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「だけ弁当（漬物）」

　ローソンストア100は23日、おかずが1つだけの「だけ弁当」シリーズ第8弾として「だけ弁当（漬物）」を発売する。 　同商品は、ゆかりを混ぜ込んだご飯の上に「広島菜漬」「日向漬（ひなたづけ）」「安藝紫…

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