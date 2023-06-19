最盛期に突入 市場は1割減で推移 値上げ、天候、人流が影響

〈各産地の動向〉

・播州 全国一の生産量「揖保乃糸」

・島原 生産量2位も減少続く ブランド底上げに力

・三輪 歴史生かしブランディング 生産量は25万箱、4位

・小豆島 生産量確保が課題 「そうめんサミット」賑わう

・岡山 中国地方唯一の産地 キットで啓蒙

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・「揖保乃糸」変化の時代も品質第一に 兵庫県手延素麺協同組合 営業部総合アドバイザー 長谷川邦男氏

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〈メーカー各社〉

・関西食品工業 熟成麺が充実 産地一の「大古」「三神」

・菅哉物産 新コンセプトNBが好評 クラファン販売も手ごたえ

・カネス製麺 「そうめんやっぱり揖保乃糸♪」フレーズ配したギフトを発売

・マル勝高田商店 「三輪の神糸」シリーズ強化 「奏」「四薫の糸」を新発売

・かも川手延素麺 「一番延ばし」半生に力 個食タイプを投入

・岡山手延素麺 ロングセラー「冷やし中華」通販は冷凍広がる

・やぎ 「夢双」「金胡麻」を販売 産地限定商品を充実

・日清製粉ウェルナ そば製品がけん引 1食当たりの経済性訴求

・ニップン 手延べそうめんで新製品 定番導入進む

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・小豆島「第3回 全国そうめんサミット」2日間で5千人来場 初めての鑑評会、6品が金賞

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