手延べ麺特集

最盛期に突入　市場は1割減で推移　値上げ、天候、人流が影響

〈各産地の動向〉

・播州　全国一の生産量「揖保乃糸」
・島原　生産量2位も減少続く　ブランド底上げに力
・三輪　歴史生かしブランディング　生産量は25万箱、4位
・小豆島　生産量確保が課題　「そうめんサミット」賑わう
・岡山　中国地方唯一の産地　キットで啓蒙

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・「揖保乃糸」変化の時代も品質第一に　兵庫県手延素麺協同組合　営業部総合アドバイザー　長谷川邦男氏

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〈メーカー各社〉

・関西食品工業　熟成麺が充実　産地一の「大古」「三神」
・菅哉物産　新コンセプトNBが好評　クラファン販売も手ごたえ
・カネス製麺　「そうめんやっぱり揖保乃糸♪」フレーズ配したギフトを発売
・マル勝高田商店　「三輪の神糸」シリーズ強化　「奏」「四薫の糸」を新発売
・かも川手延素麺　「一番延ばし」半生に力　個食タイプを投入
・岡山手延素麺　ロングセラー「冷やし中華」通販は冷凍広がる
・やぎ　「夢双」「金胡麻」を販売　産地限定商品を充実
・日清製粉ウェルナ　そば製品がけん引　1食当たりの経済性訴求
・ニップン　手延べそうめんで新製品　定番導入進む

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・小豆島「第3回　全国そうめんサミット」2日間で5千人来場　初めての鑑評会、6品が金賞

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