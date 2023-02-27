ヤグチ 3年ぶりに大阪見本市 “利益改善”提案を強化

業務用総合商社のヤグチは2月15日、マイドーム大阪にて「ヤグチ大阪見本市」を3年ぶりに開催した。会場には、150社130コマのブースを展開。外食店や介護施設、産業・学校給食関連事業者など西日本エリアの…