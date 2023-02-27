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都内スーパーで佐賀海苔フェア “第三の消費”開拓へ

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佐賀県が誇る高品質焼海苔「有明海一番」も出品（佐賀海苔フェア）
佐賀県が誇る高品質焼海苔「有明海一番」も出品（佐賀海苔フェア）

佐賀県は「海苔の日」である2月6日から12日まで、クイーンズ伊勢丹白金高輪店（東京都港区）で「佐賀海苔フェア」を開催した。商品販売とあわせて、県が制作し1月にYouTubeで公開した動画「総力特集!!…

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