食費 「内」「外」とも節約強まる

スーパーの食品売場には、夕食用の商材を求めて特売商品から売れ、ビジネス街ではワンコインランチに会社員が長蛇の列。珍しい光景ではないが、ここにきて特に目立ってきた。 ▼最近の物価高により節約志向に拍車が…