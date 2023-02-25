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国内初　日清製粉が食物繊維高含有の小麦粉を開発　5年以内に本格販売へ

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国内初の高食物繊維小麦粉「アミュリア」
国内初の高食物繊維小麦粉「アミュリア」

　日清製粉は国内で初めて高食物繊維小麦粉「アミュリア」を開発した。 　原料小麦の調達量を順次増やし、5年以内の本格販売とラインアップ拡大を目指す。 　同製品は胚乳部に食物繊維を豊富に含む高食物繊維小麦…

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