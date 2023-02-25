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キーコーヒー「カフェオレベース」など家庭用商品の一部を価格改定　4月1日から

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「カフェオレベース」
「カフェオレベース」

　キーコーヒーは24日、4月1日納品分から家庭用商品の一部を価格改定すると発表した。 　 　対象商品は「KEYカフェオレベース（希釈用）」（500ml）「KEYシュガーシロップポーション」（20個入）…

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