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相模屋食料 鳥越淳司社長 技術あるメーカーを覚醒 新しい豆腐を創造して10年

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鳥越淳司社長（相模屋食料）
鳥越淳司社長（相模屋食料）

豆腐トップの相模屋食料が「新しい豆腐の世界の創造」に取り組み始めてから10年が経った。また、豆腐文化を守るための事業継続支援もスタートから10年が経過した。鳥越淳司社長に昨今の取り組みを聞いた。 　　…

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