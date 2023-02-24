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井村屋グループ 新社長に大西安樹氏

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社長に昇格する大西安樹取締役（井村屋グループ）
社長に昇格する大西安樹取締役（井村屋グループ）

井村屋グループは、17日開催の取締役会で、取締役の大西安樹氏が4月1日付で代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）に昇格する人事を発表した。 代表取締役社長兼COOの中島伸子氏は代表取締役会長兼最高経…

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