井村屋グループ 新社長に大西安樹氏

井村屋グループは、17日開催の取締役会で、取締役の大西安樹氏が4月1日付で代表取締役社長兼最高執行責任者（COO）に昇格する人事を発表した。 代表取締役社長兼COOの中島伸子氏は代表取締役会長兼最高経…