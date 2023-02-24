豆腐納豆特集

豆腐　価格適正化は周回遅れ　今春も大手が値上げ実施　市民権得た“進化形” 　　◇　　◇ ・相模屋食料　販売好調「ひとり鍋」　4月と6月に価格改定へ ・タカノフーズ　秋冬に「寄せ」が伸長　「料理に使える…

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