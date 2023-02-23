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小売ＣＶＳローソン価格据え置きで「パ...

ローソン価格据え置きで「パリッとジューシーなホットドッグ」の重量を約47％増やした「盛りすぎ！パリッとジューシーなホットドッグ」新発売

ＣＶＳ耳より情報freeonline
「盛りすぎ！パリッとジューシーなホットドッグ」
「盛りすぎ！パリッとジューシーなホットドッグ」

　ローソンは21日、価格据え置きで定番品「パリッとジューシーなホットドッグ」のソーセージの重量を約47％増やした「盛りすぎ！パリッとジューシーなホットドッグ」を新発売した。 　計12品の定番品を対象に…

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