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小売ＣＶＳ「プリングルズ」人気フレー...

「プリングルズ」人気フレーバーとコラボした「ファミチキ」「クリスピーチキン」2品が発売3日で100万食突破

ＣＶＳfreeonline
左から「プリングルズ」の人気フレーバー「サワークリーム＆オニオン」とコラボした「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」と「クリスピーチキン（サワークリーム＆オニオン味）」
左から「プリングルズ」の人気フレーバー「サワークリーム＆オニオン」とコラボした「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」と「クリスピーチキン（サワークリーム＆オニオン味）」

　ファミリーマートは17日、「プリングルズ」（日本ケロッグ合同会社）の人気フレーバー「サワークリーム＆オニオン」とコラボして14日から数量限定発売している「ファミチキ（サワークリーム＆オニオン味）」と…

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